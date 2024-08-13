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Судейство

Сегодня, 14:24

Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС

Руслан Минаев
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Даниэле Орсато.
Фото Global Look Press

Итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации.

Экспертами ЭСК РФС также являются Равшан Ирматов (Узбекистан), Нестон Питана (Аргентина) и Джюнейт Чакыр (Турция), руководитель департамента судейства и инспектирования — серб Милорад Мажич.

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. 48-летний итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 года, и на чемпионате мира 2022-го. А также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Источник: РФС
РФС
Даниэле Орсато
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В «Факеле» высказались о возможном переносе домашних матчей команды из Воронежа
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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Факел – Спартак
 - : -
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Краснодар – Пари НН
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