В «Факеле» высказались о возможном переносе домашних матчей команды из Воронежа

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переносе ближайших домашних матчей воронежского клуба.

Ранее в пресс-службе правительства Воронежской области заявили о возможности переноса домашних игр команды на запасное поле.

«Факел» проводит домашние матчи на стадионе «Факел» в Воронеже. Запасной ареной команды заявлен московский стадион «Локомотив».

«Надеюсь, сегодня будет понимание. Ближе к вечеру», — сказал Котов «СЭ».

15 августа «Факел» должен сыграть дома против «Акрона» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. 18 августа у воронежцев запланирован домашний матч со «Спартаком».