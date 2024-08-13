Агент: «Никто из «Спартака» не обращался по поводу возвращения Кофрие»
Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о возможности возвращения бельгийца в «Спартак».
«Пока никто из «Спартака» не обращался ко мне с желанием и намерением вернуть Кофрие, так что... Но вариант с Россией не исключен», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Кофрие выступал за «Спартак» с августа 2021-го по август 2022 года. Сейчас 27-летний футболист играет за «Клермон», который по итогам прошлого сезона вылетел в лигу 2. Контракт бельгийца с французским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|0
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|
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|3
|0
|1
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|9
|
4
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|1
|1
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5
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|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
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|2
|0
|2
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|6
|
7
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|1
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|6
|
8
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|2
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|5
|
9
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|2
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|5
|
10
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|1
|2
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|4
|
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|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
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|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
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|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
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Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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