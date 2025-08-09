Даниэль Руис прилетел в Россию для завершения перехода в ЦСКА

Полузащитник «Мильонариоса» Даниэль Руис прилетел в Россию для завершения перехода в ЦСКА, передает корреспондент «СЭ» из аэропорта Внуково.

Руис выступает за «Мильонариос» с 2022 года. Он провел за команду 196 матчей, забил 22 гола и сделал 33 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 1,4 миллиона евро.