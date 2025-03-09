В «Зените» ответили на вопрос о возможном обращении в КДК РФС об отмене красной карточки Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о возможном обращении в КДК РФС по поводу отмены красной карточки полузащитника клуба Вендела.

На 74-й минуте матча «Зенита» с «Факелом» Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун.

— Действительно ли «Зенит» обратится в КДК РФС с целью отмены красной карточки Вендела? Удалось ли найти видео с доказательствами, о которых говорил Сергей Богданович после игры?

— Ваши вопросы являются вмешательством в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю вопрос без ответа, — сказал «СЭ» Медведев.

Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей. Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».