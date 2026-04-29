ЦСКА — «Зенит»: когда матч РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА и «Зенит» сыграют в 28-м туре чемпионата России в субботу, 2 мая. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Зенит» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 27 туров премьер-лиги ЦСКА набрал 45 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Зенит» с 59 очками располагается на второй строчке в чемпионате России. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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