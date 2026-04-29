Экс-тренер сборной Мали готов возглавить команду в России: «Рассмотрю предложение, если поступит»

Бывший главный тренер сборной Мали Том Саинтфит в разговоре с «СЭ» прокомментировал свой уход из национальной команды и заявил о готовности возглавить команду из России.

«Планировалось, что мой контракт закончится в августе, но в сентябре начнется квалификация. Ни у Федерации, ни у меня не будет времени, чтобы принять правильное решение. Поэтому мы решили расстаться сейчас. В теории я жду до чемпионата мира. Одна из стран чемпионата мира, возможно, сменит своего тренера, и мы посмотрим. Россия? Пока не получил ни одного предложения. Если поступит предложение из России, от одного из клубов, готов его рассмотреть», — сказал Саинтфит «СЭ».

31 марта 2026 сборная России сыграла BetBoom матч против Мали (0:0) в Санкт-Петербурге.

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