ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью главы компании-спонсора клуба Черепенникова

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего партнера клуба и бывшего владельца Virtus.Pro Антона Черепенникова, который скончался в возрасте 40 лет.

«ПФК ЦСКА выражает глубокие соболезнования семье и родственникам Антона Андреевича», — сказано в заявлении клуба.

Последние годы Черепенников возглавлял IT-компанию «ИКС холдинг», которая является спонсором футбольного ЦСКА. В 2011 году Черепенников возродил титулованный клуб Virtus.Pro, после чего вместе с основателем Natus Vincere Александром Кохановским создал холдинг ESforce.