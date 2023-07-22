Бывший владелец Virtus.Pro скончался в возрасте 40 лет

Бывший владелец Virtus.Pro Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По предварительной информации, причиной смерти Черепенникова является остановка сердца.

Последние годы Черепенников возглавлял IT-компанию «ИКС холдинг», которая является спонсором футбольного ЦСКА. В 2011 году Черепенников возродил титулованный клуб Virtus.Pro, после чего вместе с основателем Natus Vincere Александром Кохановским создал холдинг ESforce.