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Сегодня, 10:54

Бывший владелец Virtus.Pro скончался в возрасте 40 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший владелец Virtus.Pro Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По предварительной информации, причиной смерти Черепенникова является остановка сердца.

Последние годы Черепенников возглавлял IT-компанию «ИКС холдинг», которая является спонсором футбольного ЦСКА. В 2011 году Черепенников возродил титулованный клуб Virtus.Pro, после чего вместе с основателем Natus Vincere Александром Кохановским создал холдинг ESforce.

Источник: https://t.me/tass_agency/202063
Virtus.Pro (Dota 2)
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