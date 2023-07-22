Чернышов считает, что поражение «Динамо» от «Краснодара» нельзя назвать катастрофой
Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара» (1:3) в первом туре РПЛ.
Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве. Единственный гол бело-голубых при счете 0:3 забил Федор Смолов.
«Всем хочется начать новый сезон как можно удачливее. Особенно в родных стенах. «Динамо» преподнесло сюрприз за знаком минус. Все говорили, что прошедший сезон был провальным, были сделаны определенные выводы, уволили главного тренера. Взамен взяли Личку, который проявил себя в «Оренбурге». Но одно дело работать в клубе, где нет серьезных задач, а другое — тренировать «Динамо». Очень неприятный результат, но пока катастрофой назвать это нельзя. Увидели много проблем в действиях «Динамо». Сейчас у тренера почти нет времени на раскачку, надо за короткий период внести корректировки и начать набирать очки», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1