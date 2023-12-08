Игра «Локомотив» — «Урал» состоится

Делегат матча «Локомотив» — «Урал» в 18-м туре РПЛ Иван Суворов заявил, что встреча состоится в назначенный срок.

«Температура — минус 12 градусов. Играть можно», — сказал Суворов.

«Локомотив» на своем поле примет «Урал» в стартовом матче 18-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Перед началом тура «Локомотив» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-й строчке.