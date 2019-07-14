ЦСКА впервые проиграл при судействе Кирилла Левникова

Кирилл Левников в 14-й раз в карьере судил матч с участием ЦСКА и впервые зафиксировал поражение армейцев.

В 13 предыдущих встречах, на которых работала бригада питерского рефери, красно-синие дважды потеряли очки, пропустив только два мяча в 2015 году. (Кирилл Бурдаков)

Матчи ЦСКА при судействе Кирилла Левникова

Дата Турнир Соперник Счет 22.08.2015 ЧР Ростов (д) 2:1 28.10.2015 КР Урал (д) 2:1 13.08.2016 ЧР Урал (г) 1:0 11.03.2017 ЧР Томь (д) 4:0 15.04.2017 ЧР Ростов (д) 0:0 06.05.2017 ЧР Амкар (г) 2:0 21.05.2017 ЧР Анжи (д) 4:0 29.07.2017 ЧР СКА-Хабаровск (д) 2:0 06.05.2018 ЧР Арсенал (д) 6:0 01.09.2018 ЧР Урал (д) 4:0 02.12.2018 ЧР Ростов (г) 0:0 09.03.2019 ЧР Рубин (д) 3:0 18.05.2019 ЧР Ахмат (д) 1:0 14.07.2019 ЧР Кр.Советов (г) 0:2

Итого: +11=2-1, мячи 31-4.

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