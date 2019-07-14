19:38 | Футбол — РПЛ

ЦСКА впервые проиграл при судействе Кирилла Левникова

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Кирилл Левников в 14-й раз в карьере судил матч с участием ЦСКА и впервые зафиксировал поражение армейцев.

В 13 предыдущих встречах, на которых работала бригада питерского рефери, красно-синие дважды потеряли очки, пропустив только два мяча в 2015 году. (Кирилл Бурдаков)

Матчи ЦСКА при судействе Кирилла Левникова

Дата

Турнир

Соперник

Счет

22.08.2015

ЧР

Ростов (д)

2:1

28.10.2015

КР

Урал (д)

2:1

13.08.2016

ЧР

Урал (г)

1:0

11.03.2017

ЧР

Томь (д)

4:0

15.04.2017

ЧР

Ростов (д)

0:0

06.05.2017

ЧР

Амкар (г)

2:0

21.05.2017

ЧР

Анжи (д)

4:0

29.07.2017

ЧР

СКА-Хабаровск (д)

2:0

06.05.2018

ЧР

Арсенал (д)

6:0

01.09.2018

ЧР

Урал (д)

4:0

02.12.2018

ЧР

Ростов (г)

0:0

09.03.2019

ЧР

Рубин (д)

3:0

18.05.2019

ЧР

Ахмат (д)

1:0

14.07.2019

ЧР

Кр.Советов (г)

0:2

Итого: +11=2-1, мячи 31-4.

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