ЦСКА впервые проиграл при судействе Кирилла Левникова

Кирилл Левников в 14-й раз в карьере судил матч с участием ЦСКА и впервые зафиксировал поражение армейцев.
В 13 предыдущих встречах, на которых работала бригада питерского рефери, красно-синие дважды потеряли очки, пропустив только два мяча в 2015 году. (Кирилл Бурдаков)
Матчи ЦСКА при судействе Кирилла Левникова
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
22.08.2015
|
ЧР
|
Ростов (д)
|
2:1
|
28.10.2015
|
КР
|
Урал (д)
|
2:1
|
13.08.2016
|
ЧР
|
Урал (г)
|
1:0
|
11.03.2017
|
ЧР
|
Томь (д)
|
4:0
|
15.04.2017
|
ЧР
|
Ростов (д)
|
0:0
|
06.05.2017
|
ЧР
|
Амкар (г)
|
2:0
|
21.05.2017
|
ЧР
|
Анжи (д)
|
4:0
|
29.07.2017
|
ЧР
|
СКА-Хабаровск (д)
|
2:0
|
06.05.2018
|
ЧР
|
Арсенал (д)
|
6:0
|
01.09.2018
|
ЧР
|
Урал (д)
|
4:0
|
02.12.2018
|
ЧР
|
Ростов (г)
|
0:0
|
09.03.2019
|
ЧР
|
Рубин (д)
|
3:0
|
18.05.2019
|
ЧР
|
Ахмат (д)
|
1:0
|
14.07.2019
|
ЧР
|
Кр.Советов (г)
|
0:2
Итого: +11=2-1, мячи 31-4.
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