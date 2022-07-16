ЦСКА — «Урал»: Обляков открыл счет на последней минуте первого тайма

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Урала» — 1:0.

На 45-й минуте футболист получил мяч на линии чужой штрафной после отскока и забил ударом в касание в дальний от себя угол ворот екатеринбуржцев.

Обляков забил первый гол армейцев в сезоне-2022/23.

Отметим, что с этого сезона 24-летний россиянин выступает под 10-м номером, который он получил после ухода Алана Дзагоева. До этого Обляков играл под 98-м номером.