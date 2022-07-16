ЦСКА — «Урал»: Обляков открыл счет на последней минуте первого тайма
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков открыл счет в матче 1-го тура РПЛ против «Урала» — 1:0.
На 45-й минуте футболист получил мяч на линии чужой штрафной после отскока и забил ударом в касание в дальний от себя угол ворот екатеринбуржцев.
Обляков забил первый гол армейцев в сезоне-2022/23.
Отметим, что с этого сезона 24-летний россиянин выступает под 10-м номером, который он получил после ухода Алана Дзагоева. До этого Обляков играл под 98-м номером.
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|
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|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
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|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Урал
|0
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|0
|0
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|0
|
8
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|0
|0
|0-0
|0
|
9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
|
16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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|П
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Химки
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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|И
|К
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Химки
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