Мостовой объяснил, почему выступает за расширение РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему поддерживает идею о расширении РПЛ.

«Как может в стране с населением в 145 миллионов человек быть 16 команд в высшем дивизионе? Во всех топовых чемпионатах по 20 коллективов. Это страны с населением в 40 миллионов.

Ясно, что география, но... Вот, говорят, у нас команды пропадают. А почему? Почему нельзя помочь им, выделить несколько миллионов, чтобы команда существовала?» — приводит RT слова Мостового.

В прошлом сезоне активно обсуждался вопрос о возможном расширении премьер-лиги до 18 команд. 20 июня состоялось заседание общего собрания клубов РПЛ в заочной форме, на котором «Урал» предложил расширить число участников лиги до 18 с сезона-2023/24, однако большинство клубов выступило против этой инициативы.