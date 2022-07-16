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Сегодня, 15:59

Мостовой объяснил, почему выступает за расширение РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему поддерживает идею о расширении РПЛ.

«Как может в стране с населением в 145 миллионов человек быть 16 команд в высшем дивизионе? Во всех топовых чемпионатах по 20 коллективов. Это страны с населением в 40 миллионов.
Ясно, что география, но... Вот, говорят, у нас команды пропадают. А почему? Почему нельзя помочь им, выделить несколько миллионов, чтобы команда существовала?» — приводит RT слова Мостового.

В прошлом сезоне активно обсуждался вопрос о возможном расширении премьер-лиги до 18 команд. 20 июня состоялось заседание общего собрания клубов РПЛ в заочной форме, на котором «Урал» предложил расширить число участников лиги до 18 с сезона-2023/24, однако большинство клубов выступило против этой инициативы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026665-mostovoi-rasshirenie-rpl

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
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Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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