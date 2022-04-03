3 апреля московский ЦСКА сыграет с «Уралом» в матче 23-го тура РПЛ

В воскресенье, 3 апреля, состоится матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором московский ЦСКА встретится с «Уралом». Начало — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге армейцы обыграли команду из Екатеринбурга с минимальным преимуществом (1:0). Всего красно-синие в последних пяти играх с «Уралом» одержали три победы и дважды разошлись миром.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на matchtv.ru.