ЦСКА удвоил преимущество в матче с "Оренбургом"

ЦСКА забил второй гол в ворота "Оренбурга"в матче 2-го тура российской премьер-лиги.
На 38-й минуте встречи Никола Влашич отдал мяч к штрафной на Федора Чалова, который отдал пас на Арнора Сигурдссона, и тот вогнал его под перекладину.
🔥 Гол-красавец от Арнора Сигурдссона.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
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