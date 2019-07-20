ЦСКА удвоил преимущество в матче с "Оренбургом"

ЦСКА забил второй гол в ворота "Оренбурга"в матче 2-го тура российской премьер-лиги.

На 38-й минуте встречи Никола Влашич отдал мяч к штрафной на Федора Чалова, который отдал пас на Арнора Сигурдссона, и тот вогнал его под перекладину.

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