ЦСКА — «Торпедо»: Чалов реализовал пенальти

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил на 90+1-й минуте матча 27-го тура РПЛ с «Торпедо» — 3:0.

Защитник гостей Евгения Шляков снес Рошу в своей штрафной, пытавшегося пройти его на дриблинге. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил 11-метровый удар.

Чалов с пенальти пробил в нижний угол. Вратарь Егор Бабурин угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Для форварда это 17-й гол в текущем сезоне чемпионата России.