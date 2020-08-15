Стали известны составы ЦСКА и «Тамбова» на матч 2-го тура Тинькофф-РПЛ. Полузащитник армейцев Алан Дзагоев выйдет на поле с первых минут. В игре 1-го тура с «Химками» (2:0) хавбек забил гол и получил повреждение. Позднее выяснилось, что он избежал серьезной травмы. Как ранее сообщалось, другой травмированный футболист армейцев Федор Чалов не сможет принять участие в игре.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Набабкин, Кучаев, Обляков, Дзагоев, Марадишвили, Сигурдссон.

Запасные — Тороп, Васин, Магнуссон, Котин, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин, Гайч.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Чуперка, Карасев, Килин, Панченко, Костюков, Карапетян.

Запасные — Чагров, Шляков, Головня, Каплиенко, Кабахидзе, Балашов, Обухов.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени.