ЦСКА — «Спартак»: Зиньковский сравнял счет мощным ударом из-за пределов штрафной

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский сравнял счет в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:1.

На 53-й минуте Зиньковский получил мяч на правом фланге, сместился в центр и мощно пробил в дальний от себя угол ворот армейцев.

Зиньковский забил второй гол в сезоне-2022/23. 26-летний россиянин появился на поле сразу после перерыва: он заменил Руслана Литвинова.