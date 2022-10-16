ЦСКА — «Спартак»: Соболев вывел красно-белых вперед и забил в восьмом матче подряд

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вывел свою команду вперед в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА — 2:1.

На 58-й минуте форвард успешно реализовал выход 1 на 1 с Игорем Акинфеевым после паса от Квинси Промеса.

Соболев забил в восьмом матче подряд, всего на его счету 9 мячей во всех турнирах в сезоне-2022/23.