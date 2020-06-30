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ЦСКА — «Спартак»: Тедеско получил желтую карточку

30 июня 2020, 21:42
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение за агрессивную реакцию на решение судейской бригады в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.

Для Тедеско это предупреждение стало пятым в нынешнем сезоне. Он стал первым тренером в РПЛ, который пропускал матч из-за дисквалификации за перебор желтых карточе

ЦСКА — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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