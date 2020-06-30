Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение за агрессивную реакцию на решение судейской бригады в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА.

Для Тедеско это предупреждение стало пятым в нынешнем сезоне. Он стал первым тренером в РПЛ, который пропускал матч из-за дисквалификации за перебор желтых карточе