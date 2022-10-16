ЦСКА — «Спартак» — 2:2, видеообзор матча 13-го тура РПЛ

ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ — 2:2.

У армейцев два мяча забил Федор Чалов, который впервые в карьере отличился в официальной игре с красно-белыми. У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского и Александра Соболева.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах, ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками в 13 играх.