Газизов — о желании Хачатурянца вернуть полиграф: «Ашот Рафаилович пользуется абсолютным доверием. Прислушаться к нему было бы неплохо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о желании бывшего президента РПЛ и главы судейского комитета Ашота Хачатурянца вернуть полиграф.

«Ашот Рафаилович — один из руководителей, которые пользуются абсолютным доверием, которое еще нужно было заслужить. Поэтому его слова имеют под собой почву. Прислушаться к нему было бы неплохо. Если Ашот Рафаилович захочет вернуться, я только двумя руками за», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» 56-летний функционер Хачатурянц заявил, что выступает за возвращение полиграфа.

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет, а с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.

Дарик Агаларов