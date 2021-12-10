Семин объяснил, почему раскритиковал Гисдоля и Николича
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему раскритиковал Маркуса Гисдоля и Марко Николича после поражения от «Марселя» в Лиге Европы (0:1).
«После вчерашнего матча решил так выступить. Это чисто эмоциональный порыв. Для этого есть основания, есть результаты этих специалистов, которые были за эти три года», — приводит слова Семина «Чемпионат».
«Локомотив» занял последнее место в группе, набрав 2 очка. Команда вылетела из еврокубков.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4540979-yurij-syomin-obyasnil-pochemu-vystupil-s-rezkoj-kritikoj-gisdolya-i-nikolicha.html
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