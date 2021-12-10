Перенос матча ЦСКА — «Арсенал»: что об этом известно
Встреча 18-го тура РПЛ должна пройти 11 декабря. В субботу в Москве во время начала игры (в 16.30) обещают -17 градусов.
Причина
По информации «СЭ», перенос матча ЦСКА — «Арсенал» не связан с погодными условиями.
Истинная причина переноса — желание правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2).
Одна из претензий заключается в том, что стадион ЦСКА не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить на нем матчи нельзя.
Матч с «Зенитом»
28 ноября полиция задержала более 400 человек после игры ЦСКА — «Зенит», на которой фанаты красно-синих использовали пиротехнику. Болельщики не могли покинуть «ВЭБ Арену» почти три часа, часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.
На следующий день в МВД заявили, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.
Закрытие трибуны
В четверг, 8 декабря, КДК РФС объявил решения по матчу ЦСКА с «Зенитом».
В том числе за необеспечение общественной безопасности запретить допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на 2 домашних матча (один — реальный против тульского «Арсенала» 11 декабря, второй — условный).
Реакция
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков и бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвали странным возможное решение о переносе матча.
«Мне кажется, какой-то опасности обморожения сейчас нет, — сказал Колосков «СЭ». — Я только что пришел с прогулки, все нормально, хотя я был без мехов, пуховиков. И скорости у меня не такие, как у футболистов. Нормально полтора часа прошел. Не знаю, с чем это связано. Обычно выносят решение судьи или делегат матча за несколько часов до начала игры, а не за сутки до матча. Может быть, есть еще какие-то причины, о которых мы не знаем. В любом случае могу назвать это решение странным».
«Странная история, — сказал Геркус «СЭ». — Регламент, насколько помню, говорит, что при ниже 15 градусах можно играть при согласии обеих команд. Если температура выше — там еще расписано, где именно и как измерять температуру. Нет оснований для переноса. Связано ли это с недавним инцидентом на матче против «Зенита»? Сложно связать эти события. Думаете, камеры не починили? Не стал бы спекулировать».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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