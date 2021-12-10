В пятницу, 10 декабря, в СМИ появилась информация о возможном переносе матча ЦСКА — «Арсенал» из-за мороза.

Встреча 18-го тура РПЛ должна пройти 11 декабря. В субботу в Москве во время начала игры (в 16.30) обещают -17 градусов.

Причина

По информации «СЭ», перенос матча ЦСКА — «Арсенал» не связан с погодными условиями.

Истинная причина переноса — желание правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2).

Одна из претензий заключается в том, что стадион ЦСКА не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить на нем матчи нельзя.

Матч с «Зенитом»

28 ноября полиция задержала более 400 человек после игры ЦСКА — «Зенит», на которой фанаты красно-синих использовали пиротехнику. Болельщики не могли покинуть «ВЭБ Арену» почти три часа, часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.

На следующий день в МВД заявили, что стадион, на котором проводился матч, не соответствовал требованиям, предъявляемым Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. В частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики.

Закрытие трибуны

В четверг, 8 декабря, КДК РФС объявил решения по матчу ЦСКА с «Зенитом».

В том числе за необеспечение общественной безопасности запретить допуск зрителей на секторы трибуны «А» стадиона «ВЭБ Арена» на 2 домашних матча (один — реальный против тульского «Арсенала» 11 декабря, второй — условный).

Реакция

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков и бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвали странным возможное решение о переносе матча.

«Мне кажется, какой-то опасности обморожения сейчас нет, — сказал Колосков «СЭ». — Я только что пришел с прогулки, все нормально, хотя я был без мехов, пуховиков. И скорости у меня не такие, как у футболистов. Нормально полтора часа прошел. Не знаю, с чем это связано. Обычно выносят решение судьи или делегат матча за несколько часов до начала игры, а не за сутки до матча. Может быть, есть еще какие-то причины, о которых мы не знаем. В любом случае могу назвать это решение странным».

«Странная история, — сказал Геркус «СЭ». — Регламент, насколько помню, говорит, что при ниже 15 градусах можно играть при согласии обеих команд. Если температура выше — там еще расписано, где именно и как измерять температуру. Нет оснований для переноса. Связано ли это с недавним инцидентом на матче против «Зенита»? Сложно связать эти события. Думаете, камеры не починили? Не стал бы спекулировать».