Смородская рассказала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а «РЖД Арену» будут сносить

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о том, что клуб планирует переезжать на другой стадион.

«Слышала, что «Локомотив» собирается переезжать в «Лужники», а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех. Они никогда не наберут зрителей в «Лужниках». Даже нынешний стадион не заполняется. «РЖД-арена» — очень уютный футбольный стадион. Болельщикам скажут, что он устарел. Цель — построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Первый стадион клуба назывался «Локомотив» и был построена в 1966 году. В 2000 году, после проверки УЕФА, началось строительство новой арены, так как старая не соответствовала международным нормам. Проект был сдан в 2002 году.

Стадион «Локомотив» переименовали в «РЖД Арену» в августе 2017 года. На данный момент вместимость составляет 27 320 зрителей.