ЦСКА — «Ростов»: Марио Фернандес забил в последнем матче перед приостановкой карьеры

Защитник ЦСКА Марио Фернандес открыл счет в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:0.

На 4-й минуте футболист забил головой после подачи с левого фланга.

31-летний Фернандес забил третий гол в сезоне-2021/22.

Марио Фернандес проводит матч против «Ростова» в капитанской повязке. 18 мая футболист сообщил, что приостановит карьеру после завершения сезона-2021/22.

После матча с «Ростовом» игрок улетит в Бразилию, его контракт с ЦСКА, который действует до конца июня 2024 года, будет приостановлен.