ЦСКА — «Ростов»: Марио Фернандес забил в последнем матче перед приостановкой карьеры
Защитник ЦСКА Марио Фернандес открыл счет в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:0.
На 4-й минуте футболист забил головой после подачи с левого фланга.
31-летний Фернандес забил третий гол в сезоне-2021/22.
Марио Фернандес проводит матч против «Ростова» в капитанской повязке. 18 мая футболист сообщил, что приостановит карьеру после завершения сезона-2021/22.
После матча с «Ростовом» игрок улетит в Бразилию, его контракт с ЦСКА, который действует до конца июня 2024 года, будет приостановлен.
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|65
|
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|29
|16
|5
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|52-36
|53
|
3
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|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
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|29
|14
|5
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|47
|
6
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|9
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|
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|
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|
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|38
|
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|
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|9
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|
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|9
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|
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|29
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|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
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30 тур
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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