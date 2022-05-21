Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о восстановлении после травмы

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем состоянии перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками». Он также прокомментировал возможный уход Зелимхана Бакаева.

«Здоровье у меня нормально, от травмы почти восстановился. К кубковому дерби должен быть готов. Уход Бакаева из команды? Сегодня он в старте, думаю, что усилит игру нашей команды», — сказал Чернов.

29 мая состоится финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Начало — в 17.00 мск.

Сегодня, 21 мая, «Спартак» проведет заключительный матч Тинькофф РПЛ с «Химками».