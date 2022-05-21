«Динамо» — «Сочи»: бело-голубые открыли счет

«Динамо» открыло счет в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи». На 9-й минуте после навеса с фланга Кристиан Нобоа, пытаясь выбить мяч от ворот подальше, отправил его в собственные ворота.

Мяч был засчитан только после просмотра арбитром видеоповтора из-за возможного офф-сайда.

Счет стал 1:0.

Напомним, что победа или ничья гарантирует бело-голубым серебряные медали чемпионата России.