ЦСКА разгромил «Ростов» в последнем туре и закончил сезон на пятом месте

ЦСКА на своем поле разгромил «Ростов» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ — 4:0.

В составе армейцев отличились Марио Фернандес, Жан-Филипп Гбамен, Иван Обляков и Игорь Дивеев.

Фернандес провел последний матч за ЦСКА перед приостановкой карьеры.

Несмотря на победу, ЦСКА не смог опередить «Краснодар» и закончил сезон-2021/22 на пятом месте в РПЛ с 50 очками. «Ростов» занял девятое место с 38 очками.