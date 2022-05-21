Гол Глушакова помог «Химкам» победить «Спартак»

21 мая «Химки» одержали победу над «Спартаком» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ. Игра прошла на стадионе «Арена Химки».

Счет в матче открыл защитник красно-белых Самуэль Жиго, который вышел на поле с капитанской повязкой в своем последнем матче в РПЛ. За «Химки» отличились хавбек Денис Глушаков с пенальти и защитник Кирилл Боженов.

«Спартак» с 38 очками завершил сезон-2021/22 на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 13-я строчка и 32 балла.

29 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России («Лужники», начало — в 17.00).