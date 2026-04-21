ЦСКА — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 19.45 мск

ЦСКА и «Ростов» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России во вторник, 21 апреля. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи москвичей и ростовчан. За основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Ростов» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

21 апреля, 19:45. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 25 турах РПЛ ЦСКА набрал 43 очка, «Ростов» — 26. В предыдущем матче ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1).

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