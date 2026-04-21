Ульви Бабаев: «Вижу чемпионство с «Динамо» в ближайшие сезоны. У нас большие возможности»

Полузащитник «Динамо» Ульви Бабаев заявил, что верит в чемпионство команды в РПЛ в ближайшие сезоны.

После 25 туров бело-голубые с 35 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

— Каким видишь будущее на ближайшие несколько сезонов?

— Чемпионство с «Динамо». Клуб давно не выигрывал золото.

— В следующем году реально побороться?

— Я думаю, да. Все возможно. Хотел бы быть в топе бомбардиров и ассистентов и помочь команде выиграть. Возможности у нас большие, — приводит слова Бабаева МЯЧ RU.

В этом сезоне 22-летний Бабаев провел 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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