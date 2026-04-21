Валуев — о лимите на легионеров в РПЛ: «В парадигме иностранцев мы не вырастим отечественного футболиста»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о новом лимите на легионеров в РПЛ.

«Посмотрите на то, когда Сергей Семак убрал трех легионеров с поля и какой получилась игра в Махачкале. Применение этого закона покажет его эффективность. Мы этот вопрос с легионерами мусолим каждый год. Мы не отказываем им в мастерстве за бешеные деньги. Но это убирает скамейку, где наши ребята. Если мы все время будем действовать в парадигме легионеров, то не вырастим отечественного футболиста. Особенно в условиях международных санкций. Поэтому сейчас ориентироваться на иностранцев за невероятные деньги не представляется правильным», — сказал Валуев «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.