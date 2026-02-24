Семак: «Главная цель — даже не стать чемпионами, а привить игрокам голод к победам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как тренерский штаб команды заставляет игроков продолжать хотеть побеждать.

«Заставить невозможно. Должен быть характер, — приводит «Чемпионат» слова Семака. — Наша главная цель — даже не стать чемпионами, а привить игрокам голод к победам в любой ситуации».

По словам тренера, есть игроки, которые относятся к футболу как к работе.

«А есть те, кто всегда хочет выигрывать. Таким легче — они всегда голодны», — подчеркнул Семак.

Он отметил, что тренеры пытаются разнообразить процесс, видоизменить подход, тренировочный процесс, чтобы игрокам было интереснее, и подчеркнул, что все футболисты профессионалы и хорошо делают свою работу.

«Хотя быть голодным эмоционально, повторюсь, каждый год сложно», — добавил Семак.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз выиграли РПЛ, дважды становились обладателями Кубка России и пять раз — Суперкубка России.