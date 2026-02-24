Барбоза — о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА: «Этот вариант будет ему интересен»

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что рассматривает вариант с подписанием бразильского футболиста.

«Думаю, что этот переход реально возможен. Мы уже видели подобный кейс на примере Пьянича, вполне возможно, что приезд статусного игрока произойдет снова. Если ЦСКА договорится, то это пойдет на пользу команде, ее имиджу и имиджу лиги в том числе. Мы видим, что российские команды могут приглашать звездных игроков. Переходы Дурана и Коутиньо могут показать другим статусным игрокам, что варианты из России можно изучать серьезно.

Кондиции Коутиньо? Думаю, ему очень важно играть, важно держать тонус, ведь у него не было длительного перерыва, он готов показывать себя здесь и сейчас! К тому же, для него вариант с ЦСКА может быть интересен, как способ попадания на чемпионат мира!» — сказал Барбоза «СЭ».

33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Коутиньо стал бразильский «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

(Максим Ваншейд)

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