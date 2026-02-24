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24 февраля, 17:58

Барбоза — о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА: «Этот вариант будет ему интересен»

Португальский агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что рассматривает вариант с подписанием бразильского футболиста.

«Думаю, что этот переход реально возможен. Мы уже видели подобный кейс на примере Пьянича, вполне возможно, что приезд статусного игрока произойдет снова. Если ЦСКА договорится, то это пойдет на пользу команде, ее имиджу и имиджу лиги в том числе. Мы видим, что российские команды могут приглашать звездных игроков. Переходы Дурана и Коутиньо могут показать другим статусным игрокам, что варианты из России можно изучать серьезно.

Кондиции Коутиньо? Думаю, ему очень важно играть, важно держать тонус, ведь у него не было длительного перерыва, он готов показывать себя здесь и сейчас! К тому же, для него вариант с ЦСКА может быть интересен, как способ попадания на чемпионат мира!» — сказал Барбоза «СЭ».

33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом Коутиньо стал бразильский «Васко да Гама». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

(Максим Ваншейд)

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Филиппе Коутиньо
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Паулу Барбоза
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«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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