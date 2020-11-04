ЦСКА продлил контракт с Вадимом Карповым

ЦСКА подписал новый контракт с защитником Вадимом Карповым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2024/25.

Карпов провел за основную команду армейцев 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу.

В нынешнем сезоне на его счету 7 игр в РПЛ.