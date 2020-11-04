РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА продлил контракт с Вадимом Карповым

18:50
Вадим Карпов. Фото ПФК ЦСКА
Вадим Карпов. Фото ПФК ЦСКА
Теги:

ЦСКА подписал новый контракт с защитником Вадимом Карповым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2024/25.

Карпов провел за основную команду армейцев 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу.

В нынешнем сезоне на его счету 7 игр в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vadim-karpov-prodlil-kontrakt-s-pfk-cska/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир