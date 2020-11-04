ЦСКА продлил контракт с Вадимом Карповым
18:50
ЦСКА подписал новый контракт с защитником Вадимом Карповым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2024/25.
Карпов провел за основную команду армейцев 26 матчей. Он стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России по футболу.
В нынешнем сезоне на его счету 7 игр в РПЛ.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vadim-karpov-prodlil-kontrakt-s-pfk-cska/
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