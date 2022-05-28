Стало известно, какую зарплату предлагает Николичу ЦСКА

ЦСКА предлагает Николичу зарплату в размере около 2 миллионов евро в год

По данным «СЭ», на переговорах ЦСКА с 42-летним тренером Марко Николичем обсуждается оклад в размере около 2 миллионов евро год и минимум двухлетний срок договора.

При этом сербский специалист склоняется к заключению контракта с белградским «Партизаном». В этом клубе зарплата у него будет на порядок меньше, но Николича привлекает возможность выиграть чемпионат или кубок страны.

Дело в том, главный тренер сделавшей золотой дубль-2021 «Црвены Звезды» Деян Станкович намерен, несмотря на действующее соглашение, при первой же возможности перебраться в Италию, где он с 1998 по 2013 год выступал за «Лацио» и «Интер», и где у него постоянно проживает семья. По мнению руководства «Партизана», вероятная смена на тренерском посту основного конкурента существенно повышает шансы команды на успех, а кандидатура Николича — приоритетный вариант.

Окончательного ответа от него ждут в начале следующей недели. А вот российский сценарий продолжения карьеры сейчас не является для Марко номером один, несмотря на хорошие финансовые условия.

Напомним, что в РПЛ Николич с 14 мая 2020-го по 5 октября 2021-го работал с «Локомотивом». Нынешний главный тренер армейцев Алексей Березуцкий с высокой долей вероятности покинет эту должность летом.