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Сегодня, 13:45

Стало известно, какую зарплату предлагает Николичу ЦСКА

ЦСКА предлагает Николичу зарплату в размере около 2 миллионов евро в год
Вячеслав Короткин
,  
Георгий Кудинов
Читать «СЭ» в
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», на переговорах ЦСКА с 42-летним тренером Марко Николичем обсуждается оклад в размере около 2 миллионов евро год и минимум двухлетний срок договора.

При этом сербский специалист склоняется к заключению контракта с белградским «Партизаном». В этом клубе зарплата у него будет на порядок меньше, но Николича привлекает возможность выиграть чемпионат или кубок страны.

Дело в том, главный тренер сделавшей золотой дубль-2021 «Црвены Звезды» Деян Станкович намерен, несмотря на действующее соглашение, при первой же возможности перебраться в Италию, где он с 1998 по 2013 год выступал за «Лацио» и «Интер», и где у него постоянно проживает семья. По мнению руководства «Партизана», вероятная смена на тренерском посту основного конкурента существенно повышает шансы команды на успех, а кандидатура Николича — приоритетный вариант.

Окончательного ответа от него ждут в начале следующей недели. А вот российский сценарий продолжения карьеры сейчас не является для Марко номером один, несмотря на хорошие финансовые условия.

Напомним, что в РПЛ Николич с 14 мая 2020-го по 5 октября 2021-го работал с «Локомотивом». Нынешний главный тренер армейцев Алексей Березуцкий с высокой долей вероятности покинет эту должность летом.

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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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