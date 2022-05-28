Алаев прокомментировал возможный перенос старта РПЛ сезона-2022/23

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что старт сезона-2021/22 РПЛ не должен быть перенесен из-за введения FanID.

— Была информация, что старт следующего сезона может быть перенесен из-за введения закона о FanID. Это соответствует действительности?

— Насколько я знаю, сезон в РПЛ должен стартовать 16 июля, а в ФНЛ — 9 июля. Исходя из этих документов готовятся материалы для Исполкома РФС. О каких-либо других датах мне ничего не известно.