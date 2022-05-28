Дюков отметил, что в ФИФА и УЕФА ждут возвращения России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отстранение российских команд и сборных от участия в международных турнирах.

«Вы же знаете, что мы в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА. Мы все знали и из личных разговоров, но было приятно было слышать публично, что нас там ждут. По точным датам решений CAS понимания пока нет. Представители ФИФА попросили время для ознакомления с документами. Нами направлено две апелляции — по решениям 28 февраля и 2 мая. Сейчас готовим полную версию этой жалобы. Что касается апелляции клубов, то мы проводили с ними консультации, оказывали юридическую поддержку. Но в данном случае мы не являемся субъектом», — сказал Дюков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.