Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:53

Источник: ЦСКА почти согласовал выкуп Мойзеса у «Интернасьонала»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА практически согласовал выкуп арендованного у бразильского «Интернасьонала» защитника Мойзеса, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, в последние часы переговоры сторон серьезно продвинулись, и сделка будет завершена в ближайшие часы.

ЦСКА арендовал Мойзеса с правом выкупа в августе 2022 года. 28-летний бразилец забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за армейцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Тикнизян: «Очень счастлив, что мы смогли заткнуть рты тем людям, которые списывали «Локомотив» со счетов»
«Крылья Советов» интересуются полузащитником «Ростова» Тугаревым
«Мне говорили, что хотят набить морду: «Выйдешь со стадиона — и тебя поймают». Откровенный Тикнизян
«Зенит» выкупил Мантуана у «Коринтианса»
«Фиорентина» хочет продать Кокорина, в Турцию могут поехать два россиянина, «Спартак» присмотрел новичка в Испании
Малком и Дзюба — самые яркие игроки. Федотов — лучший тренер. Так считают авторы «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Нефтчи» рассказали о проведении товарищеского матча со «Спартаком» в Москве

Тикнизян о словах Дзюбы при первой встрече: «О, вот мои шашлычники. Мангал взяли?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости