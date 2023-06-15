Источник: ЦСКА почти согласовал выкуп Мойзеса у «Интернасьонала»

ЦСКА практически согласовал выкуп арендованного у бразильского «Интернасьонала» защитника Мойзеса, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, в последние часы переговоры сторон серьезно продвинулись, и сделка будет завершена в ближайшие часы.

ЦСКА арендовал Мойзеса с правом выкупа в августе 2022 года. 28-летний бразилец забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 36 матчах за армейцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.