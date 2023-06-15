В «Нефтчи» рассказали о проведении товарищеского матча со «Спартаком» в Москве

Президент «Нефтчи» Камран Гулиев подтвердил «СЭ» информацию о проведении товарищеского матча с московским «Спартаком».

Ранее о том, что такая игра может состояться, сообщал «РБ Спорт».

«Это верная информация. Со «Спартаком» мы договорились, осталось только согласовать детали. В принципе, все уже обговорено. Матч пройдет на «Открытие Арене» после нашего турнира в Санкт-Петербурге», — сказал Гулиев «СЭ».

В июле «Нефтчи» примет участие в международном товарищеском турнире в Санкт-Петербурге. Азербайджанская команда сыграет против «Зенита», «Црвены Звезды» и «Фенербахче».