ЦСКА посвятит матч с «Крыльями Советов» Акинфееву

В ЦСКА решили посвятить домашний матч 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» капитану команды Игорю Акинфееву.

«Матч с «Крыльями Советов» будет посвящен нашему номеру 35, капитану, который 35 лет защищает ворота и честь армейского клуба», — говорится в сообщении ЦСКА.

Игра пройдет 25 октября на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

В сезоне-2025/26 Акинфеев в 12 матчах пропустил 10 голов.