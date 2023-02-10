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Деменко выразил уверенность, что Дзюба принесет пользу «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал переход экс-капитана сборной России Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Естественно, сам Артем хочет всем все доказать. Думаю, для него в феврале-марте будет много индивидуальной работы. По игровым качествам он, несомненно, игрок хорошего уровня и «Локомотиву» принесет много пользы. Единственное — чтобы он сейчас без травм прошел сборы и набрал форму. Очень важна мотивация Артема. Думаю, что он отнесется к этому очень серьезно, потому что прекрасно понимает: ему нужно сейчас проявить себя. Почему и клуб подписывает контракт до конца сезона — посмотреть на него. Для него это вызов, но он может принести пользу «Локомотиву», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

«Локомотив» подписал 34-летнего Дзюбу до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за турецкий «Адана Демирспор», который покинул 3 ноября 2022 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 матчах.

Сезон в РПЛ возобновится 3 марта. Матч 18-го тура чемпионата страны «Локомотив» проведет 4 марта на выезде против «Ростова».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/10/19710823.shtml?updated
Артем Дзюба
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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