Федотов: «Хочу ли я в «Спартак»? Время покажет»
Главный тренер «Сочи» Федотов отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак».
«Я считаю, что публиковать эту информация перед важной игрой — неправильно. Хочу ли я поработать в «Спартаке»? Время покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Федотова.
«Сочи» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
«Спартак» с 37 очками в 28 играх идет на девятой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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