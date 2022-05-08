Федотов: «Хочу ли я в «Спартак»? Время покажет»

Главный тренер «Сочи» Федотов отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Спартак».

«Я считаю, что публиковать эту информация перед важной игрой — неправильно. Хочу ли я поработать в «Спартаке»? Время покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Федотова.

«Сочи» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Спартак» с 37 очками в 28 играх идет на девятой строчке.