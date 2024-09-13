ЦСКА отстранил вратаря Помазуна от тренировок из-за высказывания про «Спартак»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, подтвердил информацию о том, что его клиент тренируется отдельно от команды.

«Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну. В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна. После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача — не навредить», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В последние четыре сезона Помазун выступал на правах аренды за «Урал». Минувшим летом голкипер вернулся в расположение армейцев, однако в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за красно-синих.

В марте нынешнего года Помазун сообщил, что в дальнейшем может стать игроком «Спартака».