Представитель Дзюбы: «Все хотят бороться за высокие места, но в России количество таких клубов стремится к единице»

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман ответил на вопрос, соответствует ли тольяттинский «Акрон» амбициям игрока.

«Мне кажется, Артем в своей жизни выиграл все что можно и нельзя, поэтому сейчас другие задачи. Понятно, что все хотят играть и бороться за самые высокие места, но тут вопрос вот в чем — мне кажется, у нас таких клубов становится все меньше и меньше, их количество стремится к единице», — сказал Гольдман ODDS.ru.

Контракт 36-летнего футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/25.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.