Помазун не исключил свой переход из ЦСКА в «Спартак»: «В жизни все бывает»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», заявил, что может однажды перейти в «Спартак».

«В контракте с ЦСКА запретов на переход в «Спартак» нет. Личный запрет? Все в жизни бывает», — цитирует Помазуна «Чемпионат».

27-летний голкипер является воспитанником ЦСКА. Он четвертый сезон кряду на правах аренды играет за «Урал». В текущем сезоне Помазун провел 24 матча за екатеринбуржцев, пропустил 37 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

Контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.