ЦСКА обыграл «ОФК Белград» в матче Братского кубка

ЦСКА победил «ОФК Белград» в матче BetBoom Братского кубка — 4:2. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

У хозяев отличились Игорь Дивеев, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов. Алеррандро не реализовал пенальти в концовке.

У сербской команды по голу забили Урош Кабич и Милош Пантович, реализовавший пенальти.

BetBoom Братский кубок

ЦСКА (Россия) — «ОФК Белград» (Сербия) — 4:2 (3:0)

Голы: Дивеев, 6 (1:0), Обляков, 22 (2:0), Мусаев, 25 (3:0), Глебов, 57 (4:0), Кабич, 70 (4:1), Пантович, 89 — с пенальти (4:2)