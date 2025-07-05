ЦСКА обыграл «ОФК Белград» в матче Братского кубка
ЦСКА победил «ОФК Белград» в матче BetBoom Братского кубка — 4:2. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
У хозяев отличились Игорь Дивеев, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев и Кирилл Глебов. Алеррандро не реализовал пенальти в концовке.
У сербской команды по голу забили Урош Кабич и Милош Пантович, реализовавший пенальти.
BetBoom Братский кубок
ЦСКА (Россия) — «ОФК Белград» (Сербия) — 4:2 (3:0)
Голы: Дивеев, 6 (1:0), Обляков, 22 (2:0), Мусаев, 25 (3:0), Глебов, 57 (4:0), Кабич, 70 (4:1), Пантович, 89 — с пенальти (4:2)
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
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|4
|5
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|17-14
|17
|
8
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|13
|3
|8
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|17
|
9
|Крылья Советов
|12
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|6
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|17-17
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|
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|
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|
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|13
|3
|3
|7
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|12
|
13
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|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
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|6
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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