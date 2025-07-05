«Пари НН» разгромил «Текстильщик» в товарищеском матче

«Пари НН» одержал крупную победу над «Текстильщиком» в товарищеском матче — 3:0. Игра прошла в Бору (Нижегородская область).

Голы нижегородской команды забили Никита Ермаков, Вячеслав Грулев и Тьяго Весино.

В среду, 9 июля, «Пари НН» проведет домашний матч против «Сочи» на «Совкомбанк арене».

По итогам сезона-2024/25 нижегородский клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и по сумме двух матчей уступил «Сочи» (2:1, 1:3) в стыках. 16 июня РФС объявил, что «Пари НН» заменит в новом сезоне «Химки», которые не получили лицензию для участия в чемпионате.